Тюнеры из Alpina создали сверхмощный универсал

Немецкое тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, представило на автосалоне во Франкфурте (Германия) универсал B3 нового поколения. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль получил новые бампера и пороги, доработанную выхлопную систему, а также 20-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами.

Универсал Alpina B3 оснащается трехлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 462 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Средний расход топлива машины составляет 11,1 л на 100 км пути. Максимальная скорость универсала — 300 км/ч.

Прием заказов на модель начнется в I квартале 2020 года. Стоимость автомобиля пока держится в секрете.

15 мая сообщалось, что британский автопроизводитель Bentley представил в России кроссовер Bentayga, доработанный специалистами тюнинг-ателье Mulliner.