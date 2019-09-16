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Kia представила в России мощную версию Stinger

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Фото: KIA
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Российские дилеры компании Kia начали продажи спортивного фастбека Stinger в новой комплектации Style. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 16 сентября, в редакцию «Известий».

Отмечается, что автомобиль оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 247 л.с. и системой полного привода.

Новинка получила 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, передний и задний бамперы спортивного дизайна, светодиодные фары, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистему Harman/Kardon с 15 динамиками, систему мониторинга слепых зон, вентиляцию сидений, электропривод задней двери. Кроме того, автомобиль можно заказать в новом ярко-оранжевом цвете.

Стоимость Kia Stinger в новой комплектации Style составляет 2 639 900 рублей.

16 августа стало известно, что Kia рассматривает возможность наладить производство нового компактного кроссовера на платформе хетчбэка Rio.

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