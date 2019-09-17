Volkswagen выпустил спецверсию Tiguan с зимними опциями

Компания Volkswagen выводит на российский рынок новую версию кроссовера Tiguan в исполнении Winter Edition. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Главное отличие специальной версии — широкий набор зимних опций. В базовое оснащение автомобиля входят: боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Кроме того, модель оборудована системой помощи при парковке, светодиодными фарами и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Автомобиль Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с. соответственно.

Отмечается, что новая версия доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки. Стоимость машины составляет 1,559 млн рублей.

6 августа сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Touareg 2020 модельного года.