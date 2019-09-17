Mazda объявила российские цены на новый седан Mazda3

Компания Mazda объявила стоимость нового седана Mazda3 для российских покупателей. Согласно прайс-листу, опубликованному на сайте бренда, машину можно приобрести за 1,603 млн рублей.

В России седан Mazda3 представлен в единственной комплектации Active, в которую входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, информационно-развлекательная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay и Android Auto, система контроля давления в шинах, светодиодные фары с функцией противотуманных фар, 16-дюймовые легкосплавные диски.

Опционально доступна система бесключевого доступа, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса.

Автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и автоматической коробкой передач.

25 марта сообщалось, что Mazda представила на российском рынке обновленный семиместный кроссовер CX-9.