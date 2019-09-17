Кроссовер Maybach получит свой особый аромат

Компания Mercedes-Benz разрабатывает для своего будущего кроссовера Maybach салон с собственным уникальным запахом. Об этом 17 сентября пишет Motor.

Отмечается, что аромат, во-первых, будет подчеркивать архитектуру и пространство салона, а во-вторых, должен ассоциироваться у владельцев с путешествиями. Так, автомобиль будет пахнуть кожей, цветами и пряным чаем.

Новый кроссовер Maybach будет построен на базе модели Mercedes-Benz GLS. Ожидается, что серийная версия автомобиля получит бензиновый турбированный двигатель, мощностью 560 л.с., автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Производство модели наладят на американском заводе Mercedes-Benz, который находится в Алабаме. Стоимость машины составит $200 тыс. (около 13 млн рублей).

12 сентября сообщалось, что новое поколение премиального седана Mercedes-Benz S-класса получит систему автономного вождения.