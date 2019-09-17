Прямой эфир

Кроссовер Maybach получит свой особый аромат

0
Фото: motor.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mercedes-Benz разрабатывает для своего будущего кроссовера Maybach салон с собственным уникальным запахом. Об этом 17 сентября пишет Motor.

Отмечается, что аромат, во-первых, будет подчеркивать архитектуру и пространство салона, а во-вторых, должен ассоциироваться у владельцев с путешествиями. Так, автомобиль будет пахнуть кожей, цветами и пряным чаем.

Новый кроссовер Maybach будет построен на базе модели Mercedes-Benz GLS. Ожидается, что серийная версия автомобиля получит бензиновый турбированный двигатель, мощностью 560 л.с., автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Производство модели наладят на американском заводе Mercedes-Benz, который находится в Алабаме. Стоимость машины составит $200 тыс. (около 13 млн рублей).

12 сентября сообщалось, что новое поколение премиального седана Mercedes-Benz S-класса получит систему автономного вождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mazda представит первый в своей истории электромобиль в октябре
«АвтоВАЗ» выпустил новые спецверсии своих популярных моделей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019