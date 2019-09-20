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В России увеличилось количество аварий с участием мотоциклистов

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Фото: агенство городских новостей «Москва»
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За 6 месяцев 2019 года в России по вине мотоциклистов произошло 1,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 7,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом говорится в отчете научного центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Отмечается, что из общего количества ДТП, произошедших по вине мотоциклистов, каждый пятый байкер находился в состоянии опьянения.

Кроме того, за отчетный период зафиксирован рост числа аварий по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средства (+3,3%, 865 аварии). Наибольшее число таких аварий произошло в Московской, Нижегородской, Ростовской, Владимирской областях, а также Краснодарском крае.

26 июня стало известно, что Министерство внутренних дел России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году.

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