В России появится новый дорожный знак
Министерство внутренних дел России разработало новые поправки в Правила дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, на российских автотрассах предлагается устанавливать новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о стационарных и передвижных комплексах фотовидеофиксации. Новый знак будет устанавливаться за 150–300 м до зоны контроля комплекса вне населенного пункта, а в населенном пункте — на въезде в него.
В ГИБДД отмечают, что графическое обозначение и цветовая гамма нового информационного знака будут соответствовать изображениям информационных знаков, существующим в ПДД.
12 февраля сообщалось, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.