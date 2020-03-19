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В России появится новый дорожный знак

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министерство внутренних дел России разработало новые поправки в Правила дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, на российских автотрассах предлагается устанавливать новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о стационарных и передвижных комплексах фотовидеофиксации. Новый знак будет устанавливаться за 150–300 м до зоны контроля комплекса вне населенного пункта, а в населенном пункте — на въезде в него.

В ГИБДД отмечают, что графическое обозначение и цветовая гамма нового информационного знака будут соответствовать изображениям информационных знаков, существующим в ПДД.

12 февраля сообщалось, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

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