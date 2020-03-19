Коронавирус останавливает автопроизводство в Чехии

Заводы Skoda в Чехии закрылись на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Всех рабочих отправили по домам. В США такое же решение принял концерн Fiat Chrysler. Компания выступила с заявлением, что здоровье сотрудников для нее важнее экономических потерь. Остановлена сборка таких машин, как Alfa Romeo, Dodge, Jeep и Maserati.