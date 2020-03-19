Пакет с 1,2 млн рублей украли из Mercedes в Москве

Из автомобиля Mercedes в центре Москвы украли пакет с 1,2 млн рублей. Об этом 19 марта агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на автостоянке на улице Покровке. Неизвестный разбил стекло в автомобиле Mercedes-Benz ML 350 и украл из салона пакет с деньгами в размере 1,266 млн рублей, а также рюкзак с 5 тыс. рублей и ноутбуком.

Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, полиция ведет розыск преступника.

11 марта сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело после кражи из машины безработного мужчины рюкзака, в котором было около 4 млн рублей.