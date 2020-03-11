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Житель Подмосковья открыл стрельбу при попытке украсть полуфабрикаты

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Фото: РИА Новости
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Житель Подмосковья открыл стрельбу в магазине, когда сотрудники торговой точки помешали ему украсть пачку замороженных полуфабрикатов. Об этом рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в Дедовске. Молодой человек спрятал под одежду пачку чебупелей и попытался вынести, не оплатив. Когда сотрудница супермаркета попыталась его остановить, он достал пистолет и сделал выстрел, передает ТАСС.

Продавщица не пострадала. 21-летний местный житель, которого задержали с помощью камер видеонаблюдения, стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В декабре 2019 года в США при попытке ограбления погибли четыре человека. Двое мужчин попытались совершить налет на ювелирный магазин, но сотрудники вызвали полицию. Чтобы скрыться, они угнали грузовик службы доставки, взяв шофера в заложники. Во время погони были убиты заложник и случайный прохожий, также стражи порядка застрелили подозреваемых. Кроме того, сотрудница магазина была ранена срикошетившей пулей.

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