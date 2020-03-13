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В Санкт-Петербурге из храма украли валюту на 2 млн рублей

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Фото: google.com
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Воры ограбили храм Святой Великомученицы Анастасии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Злоумышленники вынесли оттуда 2 млн рублей в разной валюте, сообщает в пятницу, 13 марта, РЕН ТВ.

12 марта в полицию обратился 63-летний настоятель церкви Александр Степанов, который рассказал, что 10 марта около 11:00 мск увидел в одном из помещений храма на набережной Лейтенанта Шмидта пустой сейф. Воры взяли оттуда 800 тыс. рублей, €12 345 и $2965, передает НСН.

В храме и рядом с ним нет видеонаблюдения, но на месте пропажи денег были обнаружены отпечатки пальцев, уточняется на сайте kp.ru. Также на месте преступления были обнаружены следы от ботинок.

В настоящее время сотрудники МВД по Петербургу и Ленинградской области ведут розыск преступников, сообщает телеканал «360». Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.

2 февраля сообщалось, что в Винницкой области Украины мужчина украл из храма мощи святого Николая, после чего подарил их своему другу.

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