В Москве появились 113 новых камер фиксации нарушений ПДД

На московских дорогах появились 113 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом говорится в официальном twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу, 6 марта.

«Посчитали, что после установки комплекса в аварийном месте количество ДТП снижается до 20%», — отмечают в ЦОДД.

В частности, новые дорожные камеры появились на МКАД, Алтуфьевском, Пятницком и Дмитровском шоссе. Также камеры заработали на Ленинградском и Волгоградском проспектах, улицах Профсоюзная и Нижегородская.

25 февраля сообщалось, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий в российской столице в январе 2020 года стали превышение скорости, невнимательность и непропуск пешеходов.