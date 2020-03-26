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Россияне стали отказываться от каршеринга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос 460 своих клиентов и выяснили, что 38% из них перестали пользоваться каршерингом в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 26 марта.

При этом 21% опрошенных заявили, что готовы вернуться к использованию сервиса после того, как ситуация стабилизируется и количество заболевших коронавирусом начнет снижаться.

Отмечается, что 69% респондентов продолжают пользоваться теми же видами транспорта, которыми пользовались и до объявления пандемии, 19% стали избегать общественного транспорта в пользу каршеринга, такси и личного авто, 12% стараются вообще реже выходить на улицу.

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По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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