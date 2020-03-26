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В России на неделю закроются все автосалоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России автосалоны всех марок закроются с 28 марта по 5 апреля. Об этом 26 марта сообщает Autonews со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Сергея Киселева.

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Отмечается, что на такой шаг дилеры обязаны пойти после указа президента Владимира Путина, в котором он в целях снижения распространения нового вируса объявил нерабочей всю следующую неделю.

При этом автосалоны надеются сохранить возможность продолжать обслуживание автомобилей, так как это обеспечивает до 50% дохода предприятий. Руководство автосалонов уже обратилось за соответствующими разъяснениями в правительство.

Всего в России насчитывается около 3,5 тыс. автомобильных дилерских центров, в работе в них задействовано порядка 300 тыс. сотрудников.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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