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BMW и Toyota испытают новую водородную силовую установку

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Фото: BMW
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Автомобильная компания BMW совместно с брендом Toyota разработали новую водородную силовую установку с нулевым уровнем вредных выбросов i Hydrogen NEXT. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба BMW.

Силовая установка состоит из электродвигателя, топливного элемента, вырабатывающего ток, и преобразователя напряжения.

В качестве топлива в силовой установке используется смесь кислорода и водорода, а единственным выбросом является водяной пар. Пиковая мощность BMW i Hydrogen NEXT составляет 374 л.с.

Испытания новой водородной системы начнутся в 2022 году. Первыми такую установку получат кроссоверы BMW X5.

26 марта сообщалось, что в Германии на аукцион eBay выставили представительский седан BMW 740i 1997 года выпуска, который владелец хранил 23 года в специальном защитном саркофаге.

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