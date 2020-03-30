BMW и Toyota испытают новую водородную силовую установку

Автомобильная компания BMW совместно с брендом Toyota разработали новую водородную силовую установку с нулевым уровнем вредных выбросов i Hydrogen NEXT. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба BMW.

Силовая установка состоит из электродвигателя, топливного элемента, вырабатывающего ток, и преобразователя напряжения.

В качестве топлива в силовой установке используется смесь кислорода и водорода, а единственным выбросом является водяной пар. Пиковая мощность BMW i Hydrogen NEXT составляет 374 л.с.

Испытания новой водородной системы начнутся в 2022 году. Первыми такую установку получат кроссоверы BMW X5.

26 марта сообщалось, что в Германии на аукцион eBay выставили представительский седан BMW 740i 1997 года выпуска, который владелец хранил 23 года в специальном защитном саркофаге.