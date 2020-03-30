Audi и Volkswagen отзовут в России 56 автомобилей

Немецкие компании Audi и Volkswagen отзывают с российского рынка 56 своих автомобилей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что отзыву подлежат 32 автомобиля Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 год, а также 24 кроссовера Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 год.

Причиной отзыва автомобилей Audi и Volkswagen является бракованное рулевое управление, установленное на заводе-изготовителе.

Дилеры компаний проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для бесплатного ремонта рулевого управления.

26 февраля сообщалось, что Subaru отзывает с российского рынка для ремонта партию кроссоверов XV.