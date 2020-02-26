Subaru отзовет в России более 30 автомобилей

Японская компания Subaru отзывает с российского рынка для ремонта партию кроссоверов XV. Об этом 26 февраля сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у 32 машин, проданных официальными дилерами с 2019 года по настоящее время, на заводе-изготовителе были установлены бракованные ремни безопасности.

Дилеры проинформируют владельцев кроссоверов Subaru XV, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить автомобили в сервис для бесплатной замены ремней безопасности.

19 февраля сообщалось, что Mazda отзовет с российского рынка 776 автомобилей Mazda 3 из-за проблем с двигателем.