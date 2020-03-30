Названы самые популярные китайские автомобили в России

В России по итогам января–февраля 2020 года был продан 6241 новый китайский автомобиль. Об этом 30 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью стала Geely Atlas, которую выбрали 1053 россиянина. Второе место занимает Haval F7: жители страны приобрели 1016 машин. На третьем месте находится Haval H6 — 819 единиц.

В топ-10 самых популярных в России новых китайских автомобилей по итогам января–февраля 2020 года также вошли Changan CS35Plus (516 ед.), Chery Tiggo 4 (516 ед), Geely Emgrand X7 (337 ед.), Haval F7x (331 ед.), Chery Tiggo 7 (187 ед.), DFM AX7 (168 ед.) и Haval H2 (159 ед.).

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.