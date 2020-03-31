Lego выпустил игрушечный спорткар Dodge Charger R/T

Производитель детских конструкторов Lego выпустил набор для создания спорткара Dodge Charger R/T 1970 года из серии фильмов «Форсаж». Об этом 31 марта пишет Motor.

Отмечается, что в фильме культовый автомобиль принадлежал герою актера Вина Дизеля Доминику Торетто. Сам конструктор состоит из 1077 деталей. Длина собранной машины составляет 40 см, а ширина 17 см.

У игрушечной модели открывается капот, под которым расположен мотор V8, а в багажнике спрятаны два баллона с закисью азота. Кроме того, Charger из Lego оснащен прыжковым устройством и реалистичной подвеской. Стоимость конструктора составляет $100.

17 февраля сообщалось, что новый Land Rover Defender снялся в фильме о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» (No Time To Die).