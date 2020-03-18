Hyundai представила новый седан Elantra

Корейская компания Hyundai представила в США новое поколение седана Elantra. Об этом 18 марта пишет Motor1.

Длина автомобиля составляет 4676 мм, ширина — 1826 мм, а высота — 1414 мм. Размер колесной базы достигает 2720 мм.

У машины нового поколения появилась светодиодная оптика, увеличенная решетка радиатора и покатая форма крыши, как у купе.

В салоне автомобиля устанавливается цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Новый седан Hyundai Elantra получил адаптивный круиз-контроль, функцию удержания на полосе движения, систему контроля состояния водителя, камеру заднего вида.

В гамму моторов входит двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 147 л.с., а также гибридная силовая установка суммарной мощностью 139 л.с. В будущем у модели может появиться версия с 275-сильным двигателем.

Мировые продажи Hyundai Elantra нового поколения стартуют в конце 2020 года.

7 февраля сообщалось, что Hyundai представила на автосалоне в Дели (Индия) кроссовер Creta второго поколения, предназначенный для индийского рынка.