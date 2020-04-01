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Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов России зарезервировало 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе телесовещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.

Кроме этого, на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей. Речь идет об отсрочке по выплате бюджетных кредитов, а также о поддержке регионов в случае снижения доходов на фоне пандемии.

По словам главы кабмина, правительство будет регулярно представлять отчеты президенту России о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне коронавируса.

25 марта Путин выступил с официальным обращением из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, президент предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Инфографика

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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