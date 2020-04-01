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ЦБ РФ проведет онлайн-пресс-конференции по текущей экономической ситуации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России будет проводить регулярные онлайн-пресс-конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 1 апреля, на сайте регулятора.

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«Первая пресс-конференция состоится в пятницу, 3 апреля, в 15:00. В ходе мероприятия председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан», — говорится в сообщении.

В дальнейшем аналогичные пресс-конференции будут проходить каждую неделю и анонсироваться на сайте ЦБ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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