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В ЦБ оценили влияние коронавируса и ограничительных мер на экономику

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Распространение коронавируса и связанные с ним ограничительные меры приведут к снижению экономической активности. Об этом в понедельник, 30 марта сообщил Центробанк России.

«В ближайшие месяцы Банк России ожидает временного, но значительного снижения экономической активности. Оно вызвано распространением пандемии коронавируса и соответствующими ограничительными мерами как в мире, так и в России», — говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что стабилизация экономической активности напрямую зависит от скорости улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения ограничительных мер.

Стадия отрицательного: экономика России в 2020-м может сократиться на 1,3%
Однако этот показатель будет лучше среднемирового, поскольку в отдельных регионах падение составит почти 5%

Вместе с тем еще в феврале отмечался рост экономической активности и это, по мнению регулятора, связано с календарным фактором.

«Активизация исполнения национальных проектов, а также аномально теплая погода способствовали ускорению строительства. Косвенные индикаторы свидетельствовали об ускорении роста инвестиционного спроса», — отметили в ЦБ.

Кроме того, в феврале продолжила расширяться потребительская активность. В годовом выражении рост оборота розничной торговли ускорился в феврале до 4,7%.

Накануне, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

В частности, на минувшей неделе российский лидер в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом предложил целый блок элементов финансовой поддержки как для населения, так и для предпринимателей. 31 марта Госдума рассмотрит данные законопроекты на пленарном заседании.

квРаспространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836, скончались 12 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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