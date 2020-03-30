Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.

Согласно проекту, правительство получит право перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», отмечает ТАСС.

В пояснительной записке к документу указывается, что такая мера позволит обеспечить своевременное финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса.

Также предусматривается создание комиссии Федерального собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с пандемией и предотвращать ухудшение экономической ситуации. В свою очередь, Минфин будет предоставлять в комиссию предложения по изменению в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

В состав комиссии войдут семь представителей Госдумы и семь членов Совфеда. Верхняя палата парламента рассмотрит проект 31 марта.

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