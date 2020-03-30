Дотроллились и закрылись: кинотеатры подсчитали последние сборы

За прошедший уикенд всего несколько десятков тысяч зрителей отважились пойти в кино, свидетельствует общероссийская база ЕАИС. К этому моменту прекратили показы практически все крупные сети в стране, с понедельника кинопрокат РФ официально ушел на каникулы. Это значит, что не будет ни показов во все ближайшие дни, ни премьер в этот уикенд — и так до конца карантина. «Известия» разбирают итоги последних дней проката.

На первом месте по посещаемости и сборам вновь оказался анимационный музыкальный блокбастер «Тролли. Мировой тур». За прошедший уикенд его посмотрели 14 тыс. зрителей, касса составила 2,6 млн рублей. Если бы такое случилось два месяца назад, это был бы не просто провал, а катастрофа — результат критически мал даже для артхауса. Но в сложившейся ситуации «Тролли» выглядят геройски. Мало того что не побоялись выйти, когда другие большие релизы были отменены или перенесены. Рискнули запустить премьеру одновременно в кино и онлайн, так что у зрителей была возможность купить фильм за $19,99 и посмотреть дома, а для России это фактически еще и означает, что копия может быстро появиться у пиратов. Теперь «Тролли» войдут в историю как прецедент разрушения «окна» между кино- и онлайн-премьерой.

Их общие кассовые результаты трагичны: $1,8 млн в мировом прокате (правда, без данных по США, которые прокатчик не предоставлял) и 122 млн рублей — в российском, который протянул чуть дольше, чем западный, и составил основную часть международного бокс-офиса. Оба своих уикенда картина у нас продержалась на первом месте — при закрывающихся кинотеатрах и ограничении 50 билетов на сеанс, хотя у нее среднее число зрителей в первые выходные было 12 человек, а во второй — 4. «Тролли» сделали всё, что могли. Дальше их ждет цифровое будущее на домашнем экране.

На втором месте российского бокс-офиса оказался боевик «Бладшот» с Вином Дизелем. У него 1,4 млн рублей и 6 тыс. зрителей. На третьем — «Джентльмены» Гая Ричи. Они заработали 1 млн рублей, но у них на прошлой неделе случился маленький, хотя и символичный праздник: криминальная комедия стала самым кассовым фильмом Ричи в России, обогнав за полтора месяца безупречного проката диснеевскую киносказку «Аладдин», где были совсем другие бюджет и возможности. Теперь у «Джентльменов» 1,2 млрд рублей общей кассы.

На четвертом месте новинка уикенда — хоррор «Отдай свою душу» из ЮАР, с многозначительным слоганом: «Зло — бесконечно». Он собрал 826 тыс. рублей. Пятое место занял «Отель «Белград» с Милошем Биковичем, 718 тыс. рублей.

Но что будет дальше?

— Мы используем это время для аналитической работы и создания новых идей, чтобы удивить зрителей новыми проектами, когда ситуация нормализуется, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Главное, чтобы у людей были работа и средства, которые они готовы потратить на развлечения. Но необходимо учитывать, что не все кинотеатры смогут выдержать длительный простой, так как финансового резерва на несколько месяцев у кинотеатрального бизнеса просто нет. Киносети официально обратились ко всем государственным структурам, к премьер-министру и к Министерству культуры за помощью, и это в первый раз за всю нашу деятельность, поскольку пройти кризис без поддержки не представляется возможным.

Сколько продлится кинопауза, предсказать сложно. Игроки индустрии с надеждой смотрят на Китай, где карантин начался раньше, чем у всех, и где он на прошлой неделе официально закончился. Но The Hollywood Reporter сообщил, что 27 марта правительство КНР закрыло все едва возобновившие работу кинотеатры в стране, пока без официального объяснения. Если это новая волна коронавируса, то и киноиндустрии всего мира (и не только ей) придется всерьез задуматься о выживании на большем отрезке времени, чем можно было предполагать.