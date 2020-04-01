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Количество смертей от коронавируса в России выросло до 24

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В России за сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в среду, 1 апреля.

Общее количество летальных исходов в стране выросло до 24.

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Число заразившихся за сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находится 215 151 человек, прибывший из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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