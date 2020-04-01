За последние сутки в Москве коронавирусом заразились 29 детей

Почти половина среди новых заразившихся коронавирусом в Москве — люди моложе 45 лет, из них 29 человек — дети. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Среди новых заболевших 117 человек в возрасте от 18 до 45, 87 человек — в возрасте от 46 до 65 лет, 22 человека — в возрасте от 66 до 80 лет и 12 — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все люди, контактировавшие с ними, уже взяты под медицинское наблюдение.

Число заразившихся за сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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