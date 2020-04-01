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Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Граждане России, находящиеся на карантине, должны будут самостоятельно заполнять журнал о своем самочувствии и подтверждать нахождение дома. Об этом в среду, 1 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», ― цитирует его «Интерфакс».

Накануне поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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