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Названы категории россиян для обязательного тестирования на COVID-2019

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, в котором определены категории граждан для обязательного тестирования на коронавирус. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора в среду, 1 апреля.

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Так, обязательное лабораторное обследование должны пройти граждане, которые вернулись на территорию России с признаками респираторных заболеваний, с диагнозом «внебольничная пневмония», и те, кто контактировал с больными COVID-2019.

Также пройти тесты необходимо россиянам старше 65 лет, которые обратились за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний.

Кроме того, раз в неделю обязаны сдавать анализы медицинские работники, которые могут заразиться на рабочих местах. Если у них появляются соответствующие симптомы, не тестировать их будут немедленно.

Проверку при появлении симптомов респираторного заболевания также пройдут находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал организаций.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор поручил россиянам соблюдать межличностную дистанцию не менее 1 м. Граждане должны соблюдать эти правила везде, кроме такси.

По состоянию на 31 марта в России общее число заболевших возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 440 новых случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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