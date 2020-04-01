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Выплаты за соблюдение карантина получили 90 тыс. москвичей с хроническими заболеваниями

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Денежную выплату за соблюдение самоизоляции получили 90 тыс. москвичей с хроническими заболеваниями. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 1 апреля.

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Для получения денежной выплаты в размере 4 тыс. рублей необходимо подать заявление по телефону «горячей линии».

«На сегодняшний день 90 тыс. людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тыс. рублей, остальная часть — после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения», — заявила Ракова.

Жители Москвы старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

Если им необходима помощь в доставке продуктов, лекарств, решения бытовых проблем, а также получение единовременной материальной помощи, они могут позвонить по телефону «горячей линии» +7 495 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

Ранее в среду стало известно, что в апреле «Почта России» из-за коронавируса доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях.

По состоянию на 31 марта, в России диагностировано 2337 случаев коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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