Выплаты за соблюдение карантина получили 90 тыс. москвичей с хроническими заболеваниями

Денежную выплату за соблюдение самоизоляции получили 90 тыс. москвичей с хроническими заболеваниями. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 1 апреля.

Для получения денежной выплаты в размере 4 тыс. рублей необходимо подать заявление по телефону «горячей линии».

«На сегодняшний день 90 тыс. людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тыс. рублей, остальная часть — после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения», — заявила Ракова.

Жители Москвы старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

Если им необходима помощь в доставке продуктов, лекарств, решения бытовых проблем, а также получение единовременной материальной помощи, они могут позвонить по телефону «горячей линии» +7 495 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

Ранее в среду стало известно, что в апреле «Почта России» из-за коронавируса доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях.

По состоянию на 31 марта, в России диагностировано 2337 случаев коронавируса.

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