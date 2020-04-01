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В России более 215 тыс. человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России под медицинским наблюдением находится 215 151 человек, которые ранее прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Всего за весь период исследований — с 31 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года — в России под наблюдением находились 341 352 человека. В ходе проведения обследований на наличие респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, у приехавших в Россию были обнаружены другие возбудители различных болезней. Среди них — стафилококк, гемофильная инфекция и стрептококк.

На наличие коронавируса в России, по данным на 31 марта, было проведено 536 669 лабораторных исследований.

Ранее в среду стало известно, что в России за последние сутки было зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах. Общее количество заболевших в стране превысило 2,7 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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