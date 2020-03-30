Попова оценила уровень заболеваемости пневмонией и гриппом в России

Уровень заболеваемости пневмонией, гриппом и ОРВИ в России не превышает среднемноголетних значений. Об этом заявила в понедельник, 30 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, более 25% пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории России. «Поток россиян из стран с коронавирусом продолжается, под контроль удается взять порядка 82% въехавших», — цитирует «РИА Новости».

Как добавила глава Роспотребнадзора, больше четверти случаев заражения отмечаются внутри семьи, по работе или контактами по пассажирскому транспорту.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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