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Семь российских компаний получили разрешение на производство тестов на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Росздравнадзор выдал разрешение на производство тест-систем для выявления коронавируса семи российским компаниям. Об этом 30 марта на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Росздравназдор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем, в том числе для высокопоточного тестирования. Фактически всё рассмотрение заявок происходит в течение 1–2 суток, и производители с пятницы уже начали производство дополнительных тест-систем, включая сокращение преаналитического этапа», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее 30 марта стало известно, что правительство России окажет адресную помощь ряду компаний в связи с распространением коронавируса. В частности, речь идет о нескольких предприятиях индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Еще помощь будет оказана фирмам автомобильной и авиационной сфер.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

ИнфографикаПо данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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