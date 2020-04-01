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Кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в России

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Правительство России выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания президента с членами кабмина.

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«Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБа. Предлагаемый объем поддержки — 150 млрд рублей», — сказал он.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, президент предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

Инфографика

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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