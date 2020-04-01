Путин заявил о необходимости дистанционной работы в условиях COVID-19

Ситуация с распространением в мире коронавируса требует организации дистанционной работы. На это указал президент России Владимир Путин в ходе телесовещания с правительством 1 апреля.

Глава государства впервые проводит совещание с кабмином в режиме онлайн. Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, члены правительства — со своих рабочих мест. Российский лидер выразил уверенность, что такой формат не повлияет на качество работы.

«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем, что обстановка этого требует», — сказал глава государства.

Ожидается, что с министрами президент обсудит ситуацию с распространением коронавируса в России, а также вопросы в социальной сфере.

О переводе максимального количества мероприятий в дистанционный формат говорил ранее в этот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это обусловлено необходимостью соблюдать меры предосторожности из-за вспышки COVID-19. Путин, по словам Пескова, также перешел на дистанционную работу.

О ситуации с коронавирусом в России ему ежедневно докладывает вице-премьер Татьяна Голикова.

По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились, 24 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.