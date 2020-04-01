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Эксперты рассказали о популярных видах мошенничества из-за COVID-19

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Фото: TASS/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Из-за ситуации с коронавирусом участились случаи мошенничества с использованием почтовых рассылок и телефонных сообщений. О том, как защититься от действий злоумышленников, рассказали в департаменте информационных технологий Москвы 1 апреля.

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В последнее время преступники стали всё чаще присылать письма с ложными ссылками, при переходе на которые жертва попадает на поддельный сайт. Цель — выманить личные данные пользователя.

Нередко мошенники прикрываются письмами якобы из ООН и других мировых организаций, ложными кампаниями по сбору денег для заболевших, разработкой вакцины и эвакуацией сограждан из-за границы.

Также преступники предлагают приобрести медикаменты, средства личной защиты и гигиены, «экспресс-тесты» на определение коронавируса по 15 тыс. рублей и магические амулеты, цена которых доходит до 300 тыс. рублей.

Кроме того, мошенники совершают телефонные звонки, представляясь врачами инфекционных отделений или сотрудниками Роспотребнадзора и сообщая о госпитализации близкого человека. Нередко злоумышленники звонят от имени туроператора или страховой компании, чтобы сообщить о якобы возврате денежных средств за путевки, билеты, страховые полисы.

Так как многие работодатели перешли на удаленный режим работы, преступники могут рассылать письма якобы от корпоративной техподдержки, а также банков и госорганов с уведомлением о смене режима и предложением воспользоваться ссылками для дистанционного подключения к служебным ресурсам.

«При этом есть и официальные полезные рассылки, информирующие или предупреждающие горожан о важных изменениях. <…> Поэтому не надо бояться всех рассылок или SMS-сообщений без исключения. Главный совет — не спешите и будьте внимательны», — цитирует «РИА Новости» начальника управления информационной безопасности отраслевых проектов департамента Алексея Бутова.

Эксперты советуют не спешить переходить по ссылкам в письмах, обращать внимание на адрес отправителя и внешний вид сайтов, а также не вводить данные от учетных записей и банковскую информацию на страницах, не поддерживающих функцию шифрования. В случае телефонного звонка следует записать звонок, зафиксировать номер, с которого он был совершен, и обратиться в полицию.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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