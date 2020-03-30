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В Москве балерина стала жертвой мошенников

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Фото: kremlinpalace.org
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Жертвой мошеннической схемы отбора денег стала артистка балета Государственного Кремлевского дворца Марина Бахаева. Она лишилась 40 тыс. рублей.

По информации РЕН ТВ, балерина решила приобрести на «Авито» часы Apple Watch. Связалась с продавцом и договорилась о доставке.

Спустя некоторое время на электронную почту пришло письмо с формой для оплаты. Девушка ввела данные карты и перевела 20 тыс. рублей. Однако следом пришло уведомление об ошибке операции, и нужно нажать кнопку «Возврат», чтобы вернуть средства. Бахаева так и поступила, но вместо возмещения средств с карты списались еще 20 тыс.

После балерине позвонили, и неизвестный мужчина, представившись сотрудником службы доставки, объяснил, что произошел технический сбой и для возврата платежей надо вновь нажать кнопку «Возврат».

На этот раз Бахаева не повелась на уловку, заблокировала карту и обратилась в полицию.

28 марта 65-летняя жительница Тульской области потеряла 400 тыс. рублей, сообщив реквизиты карты предполагаемому покупателю автоприцепа с сайта бесплатных объявлений, передает ИА «Тульские известия».

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