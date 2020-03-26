Полиция Москвы написала рекомендации против мошенничества на фоне коронавируса

Московская полиция рекомендовала гражданам предупредить пожилых родственников о возможных способах дистанционного мошенничества во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает в четверг, 26 марта, пресс-служба ведомства.

Как отметили в МВД, «в сложившейся эпидемиологической обстановке» мошенники могут использовать различные приемы для хищения денег. Например, заявить о несуществующей болезни у человека или его родственников; о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии; о снятии со счета или карты денег.

«Поэтому столичные полицейские настоятельно рекомендуют: ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде SMS-сообщений; ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники; при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким; ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц», — говорится в сообщении.

Также столичные правоохранительные органы запустили хештег #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение пожилых людей о возможных видах мошенничества.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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