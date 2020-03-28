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Мошенник снял 400 тыс. рублей с карты жительницы Тульской области

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На территории Тульской области продолжают регистрировать случаи интернет-мошенничества. Чаще всего жителям звонят по телефону и просят сообщить реквизиты банковской карты или перечислить деньги под различными предлогами. Также нередко потерпевшие, желая приобрести либо продать что-то через сайты бесплатных объявлений, осуществляют необдуманные поступки и указывают свои данные.

Так, например, 65-летняя жительница Ефремова потеряла 400 тыс. рублей, сообщив реквизиты карты предполагаемому покупателю автоприцепа с сайта бесплатных объявлений. За минувшие сутки у трех жителей области таким способом были похищены около 500 тыс. рублей, передает ИА «Тульские известия».

Как стало известно 19 марта, в Брянской области всего за два дня злоумышленники выманили у граждан 1,5 млн рублей. Жертвами телефонного мошенничества стали 14 человек. Специалисты отмечают, что у злоумышленников есть либо телефонные базы с персональными данными банковских клиентов, либо они произвольно выбирают регион и обзванивают всевозможные номера.

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