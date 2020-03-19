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Мошенники обманули жителей Брянской области на 1,5 млн рублей

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В Брянской области за последние два дня злоумышленники выманили у граждан 1,5 млн рублей. Жертвами телефонного мошенничества стали 14 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, мошенники звонили с мобильных и стационарных телефонов, зарегистрированных в Московской области. Представляясь сотрудниками банков, они сообщали о несанкционированной попытке перевода денег, а брянцы предоставляли им необходимые для перевода данные, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Специалисты отмечают, что у злоумышленников есть либо телефонные базы с персональными данными банковских клиентов, либо они произвольно выбирают регион и обзванивают всевозможные номера.

19 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники совершают поквартирные обходы под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Злоумышленники пытаются попасть в квартиры, чтобы совершить кражу или иное преступление.

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