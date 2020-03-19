Прямой эфир

Жительница Подмосковья обманула банк на 1 млрд рублей

0
Фото: МВД России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Московской области обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей при получении кредита в банке. Об этом сообщается на сайте МВД России в четверг, 19 марта.

Проверка на порочность: как нотариусы ищут липу в документах
Аферистов нередко ловят прямо в нотариальной конторе

39-летняя женщина создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. После этого она обратилась в один из московских коммерческих банков для получения кредита, предоставив фальшивые документы.

«Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 1 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции провели более 20 обысков в Москве и Подмосковье, были изъяты около 10 кг металла желтого цвета и другие предметы, а также имеющие значение для уголовного дела документы.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — отмечается на сайте.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

15 марта сообщалось, что лжесотрудники банка обманули жительницу Краснодара на 700 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сеть попали персональные данные клиентов программы «Премиум бонус»
Максименко получил 14 лет лишения свободы и штраф в 250 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020