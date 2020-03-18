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В Сеть попали персональные данные клиентов программы «Премиум бонус»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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База данных с информацией об участниках программы лояльности «Премиум бонус» оказалась в открытом доступе. Об этом в среду, 18 марта, «Известиям» рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Данной программой пользуются многие магазины и рестораны Москвы, среди которых «Му-Му» и «Жан-Жак». В базе содержатся персональные данные клиентов: адреса, телефоны и суммы заказов — всего более 55 млн строк. Предполагается, что на сервере находилось не менее 300 тыс. записей.

Специалисты полагают, что, обладая подобной информацией, можно не только рассылать таргетированную рекламу и похищать бонусы, но и вымогать деньги, используя методы социальной инженерии.

Помимо этого, гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица считает, что подобные базы данных ценят коммерческие компании, которые будут понимать профиль нового покупателя и ориентироваться на него при развитии бизнеса.

27 декабря специалисты аналитического центра InfoWatch подвели итоги 2019 года в области утечек информации. Оказалось, что за год число краж персональных данных выросло на 40%.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Выдали заказы: информация о клиентах ресторанов утекла в Сеть

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