Прямой эфир

Преподавательница вуза перечислила экстрасенсам почти 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преподавательница одного из тамбовских вузов отдала мошенникам почти 2 млн рублей. Всё началось с того, что женщина обратилась за помощью к экстрасенсам, телефон которых нашла в интернет-объявлении. Они пообещали снять родовое проклятие. Дальше начались сеансы снятия порчи по телефону и просто на расстоянии, за которые потерпевшая перечисляла деньги в течение года. Ей даже пришлось взять кредит.

Когда деньги у женщины закончились, телефонные мошенники перестали выходить с ней на связь. Изменений в судьбе у 48-летней тамбовчанки тоже не произошло, тогда она пошла в полицию, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как стало известно 10 марта, в Брянской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 71-летняя женщина перечислила 345 тыс. рублей лжеэкстрасенсам, которые обещали найти ее родственника. В течение двух дней потерпевшая переводила мошенникам различные суммы, после чего злоумышленники перестали отвечать на звонки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали банду выдававших себя за экстрасенсов мошенников
Участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020