Преподавательница вуза перечислила экстрасенсам почти 2 млн рублей

Преподавательница одного из тамбовских вузов отдала мошенникам почти 2 млн рублей. Всё началось с того, что женщина обратилась за помощью к экстрасенсам, телефон которых нашла в интернет-объявлении. Они пообещали снять родовое проклятие. Дальше начались сеансы снятия порчи по телефону и просто на расстоянии, за которые потерпевшая перечисляла деньги в течение года. Ей даже пришлось взять кредит.

Когда деньги у женщины закончились, телефонные мошенники перестали выходить с ней на связь. Изменений в судьбе у 48-летней тамбовчанки тоже не произошло, тогда она пошла в полицию, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как стало известно 10 марта, в Брянской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 71-летняя женщина перечислила 345 тыс. рублей лжеэкстрасенсам, которые обещали найти ее родственника. В течение двух дней потерпевшая переводила мошенникам различные суммы, после чего злоумышленники перестали отвечать на звонки.