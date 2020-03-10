Лжеэкстрасенсы обманули брянскую пенсионерку на 345 тыс. рублей

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пожилая женщина перечислила 345 тыс. рублей лжеэкстрасенсам, которые обещали найти ее родственника.

В правоохранительные органы обратилась 71-летняя жительница Мглинского района. По ее словам, на одном из телеканалов она увидела рекламу услуг экстрасенсов. Женщина связалась с «провидцами» по телефону и объяснила, что хочет найти без вести пропавшего родственника. В течение двух дней потерпевшая переводила мошенникам различные суммы, после чего злоумышленники перестали отвечать на телефон. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По факту произошедшего проводится проверка. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В начале марта в Москве была задержана группа лжеэкстрасенсов. Подозреваемые опубликовали в интернете объявления о «потомственной целительнице», которая якобы предлагала помощь в решении проблем с личной жизнью и финансами. Общая сумма полученных от потерпевших денежных средств превысила 2 млн рублей.