Прямой эфир

Лжеэкстрасенсы обманули брянскую пенсионерку на 345 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Пожилая женщина перечислила 345 тыс. рублей лжеэкстрасенсам, которые обещали найти ее родственника.

В правоохранительные органы обратилась 71-летняя жительница Мглинского района. По ее словам, на одном из телеканалов она увидела рекламу услуг экстрасенсов. Женщина связалась с «провидцами» по телефону и объяснила, что хочет найти без вести пропавшего родственника. В течение двух дней потерпевшая переводила мошенникам различные суммы, после чего злоумышленники перестали отвечать на телефон. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По факту произошедшего проводится проверка. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В начале марта в Москве была задержана группа лжеэкстрасенсов. Подозреваемые опубликовали в интернете объявления о «потомственной целительнице», которая якобы предлагала помощь в решении проблем с личной жизнью и финансами. Общая сумма полученных от потерпевших денежных средств превысила 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников
В Москве задержаны 25 подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020