Прямой эфир

В Москве задержаны 25 подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали в Москве 25 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает сайт «МВД Медиа».

«Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они (злоумышленники.­­ — Ред.) обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды. <…> Водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование участники группы закупали по минимальной цене в оптово-розничных магазинах, а продавали по стоимости в десятки раз выше рыночной», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и области. Причиненный ими ущерб составил более 100 млн рублей.

«При обысках по местам проживания фигурантов и в четырех офисах полицейскими обнаружены денежные средства, мобильные телефоны, различное санитарно-техническое оборудование. Также изъяты поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати», — добавила Волк.

В итоге было возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сейчас трое организаторов группировки и 22 участника банды задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

2 марта в Москве задержали банду выдававших себя за экстрасенсов мошенников. Предполагается, что обманом они получили от граждан более 2 млн рублей.

28 февраля столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Изначально злоумышленники получали информацию от осведомителей о кончине одинокого владельца квартиры, а после проникали в эти жилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России стали чаще подделывать банковские карты
Полиция задержала подозреваемого в хищении 41 млн рублей у москвича

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020