В Москве задержаны 25 подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

Полицейские задержали в Москве 25 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает сайт «МВД Медиа».

«Представляясь сотрудниками управляющих компаний, они (злоумышленники.­­ — Ред.) обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости обязательной замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды. <…> Водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование участники группы закупали по минимальной цене в оптово-розничных магазинах, а продавали по стоимости в десятки раз выше рыночной», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и области. Причиненный ими ущерб составил более 100 млн рублей.

«При обысках по местам проживания фигурантов и в четырех офисах полицейскими обнаружены денежные средства, мобильные телефоны, различное санитарно-техническое оборудование. Также изъяты поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати», — добавила Волк.

В итоге было возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сейчас трое организаторов группировки и 22 участника банды задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

2 марта в Москве задержали банду выдававших себя за экстрасенсов мошенников. Предполагается, что обманом они получили от граждан более 2 млн рублей.

28 февраля столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Изначально злоумышленники получали информацию от осведомителей о кончине одинокого владельца квартиры, а после проникали в эти жилища.