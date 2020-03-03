Полиция задержала подозреваемого в хищении 41 млн рублей у москвича

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении 41 млн рублей у жителя Москвы в одном из фиктивных пунктов обмена валюты. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В полицию в июле прошлого года с заявлением обратился 44-летний москвич. Он отметил, что приехал в обменный пункт валюты, который расположен в Елисеевском переулке и отдал кассиру свои деньги.

«После того как заявитель передал кассиру денежные средства в размере 41 млн рублей, последняя сообщила, что в настоящее время требуемой суммы в иностранной валюте в кассе нет и необходимо подождать некоторое время. Вернувшись через пару часов, мужчина обнаружил, что дверь обменного пункта закрыта изнутри и, несмотря на стук, ее никто не открывает. Обойдя помещение, заявитель увидел, что окно в обменный пункт открыто и внутри никого нет», — говорится в заявлении.

В результате работы правоохранительных органов удалось задержать одного из подозреваемых — 34-летнего жителя Подмосковья.

Отмечается, что злоумышленники специально арендовали офисное помещение и разместили в интернете информацию о выгодном курсе обмена в их фиктивном пункте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия над установлением всех обстоятельства и фигурантов этого преступления.