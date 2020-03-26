Эксперты узнали о новом мошенничестве в отношении клиентов форекс-дилеров

В России появились две новые схемы мошенничества против клиентов форекс-дилеров. Обе маскируются под вид помощи в возврате утраченных на валютных торгах денег, рассказали «Известиям» в профильной ассоциации.

Информацию подтвердили в Центробанке и в «Финам Форекс». По одному из сценариев, некое «пиар-агентство» предлагает за деньги создать негативный информационный фон против форекс-брокера, а по-другому — средства возвращаются юридической фирмой на криптокошелек, за открытие которого сначала нужно заплатить.

При этом «пиар-агентство» предлагает сформировать негативный информационный фон против форекс-компании, после чего дорожащий репутацией брокер якобы обязательно вернет деньги. Услуга обойдется в 100 тыс. рублей, но свои деньги от компании клиент всё равно не получает.

Предотвращать такого рода мошенничества нужно точечно, прекращая деятельность подставных юристов и подобных пиар-агентств, полагают эксперты.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 марта.