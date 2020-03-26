Обман валют: в РФ появились новые схемы афер с клиентами рынка Форекс

В России появились две новые схемы мошенничества, направленные против клиентов форекс-дилеров: обе маскируются под видом помощи в возвращении потерянных на валютных торгах денег. Об этом «Известиям» рассказали в профильной ассоциации, информацию подтвердили в Центробанке и в «Финам Форекс» . По одному из сценариев, «пиар-агентство» предлагает за деньги создать негативный информационный фон против форекс-брокера, а по другой схеме — средства возвращаются юридической фирмой на криптокошелек, за открытие которого нужно заплатить. Ввиду волатильности курсов мировых валют в марте наблюдается рост интереса к рынку Форекс, а значит, и обманутых клиентов будет больше, считают эксперты.

Юристы и пиарщики

В 2019 году в Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) поступило более 450 жалоб на безлицензионных брокеров: среди них было выявлено два новых сценария обмана, сообщил «Известиям» глава организации Евгений Машаров. Он рассказал: по одной из схем, на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое «пиар-агентство». Оно предлагает сформировать негативный информационный фон против форекс-компании, после чего дорожащий репутацией брокер якобы обязательно вернет деньги. Услуга стоит 100 тыс. рублей, но свои деньги от компании клиент всё равно не получает.

Обман валют Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— По другому сценарию, юридическая фирма выходит на обманутого человека, торгующего на рынке Форекс, и обещает вернуть деньги на криптокошелек, за открытие которого нужно заплатить . Портал, на котором открыт кошелек, оказывается зарегистрирован в США, где по закону с возвращенных на счет биткоинов нужно заплатить налог. Наконец, за вывод денег также нужно внести комиссию: в итоге клиент оказывается обманут трижды , — описал вторую схему Евгений Машаров.

По его словам, один из жаловавшихся на такое мошенничество потратил более €200 на открытие криптокошелька, а еще около 200 тыс. рублей заплатил в качестве «налога».

Справка «Известий» Forex — это международный внебиржевой оптовый рынок обмена валютами, курс которых устанавливается дилером в зависимости от спроса и предложения его клиентов. В основном так валютами торгуют банки и инвестиционные фонды. Цена одного лота составляет $100 тыс. В России «Форекс» — это услуга финансовой компании физлицу. Особенность рынка в том, что клиенту предоставляется «плечо» — кредит, который в десятки раз может превышать внесенные средства.

По российскому законодательству клиенты форекс-дилеров не могут уходить «в минус» — максимальная сумма потери не превысит депозит и заработанные средства, лежащие на счету, напомнил Евгений Машаров. Всего в России четыре легальных форекс-дилера: «Финам», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Альфа Форекс». Однако есть серые компании — иностранные финорганизации, которые предоставляют услуги россиянам из-за рубежа без лицензии Банка России, и черные брокеры — откровенные мошенники — они могут привести к фактическому банкротству клиента, когда он вынужден брать заемные средства в банке, чтобы пополнить свой депозит , отметил он.

Обман валют Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Предотвращать такого рода мошенничества нужно точечно, прекращая деятельность подставных юристов и подобных пиар-агентств, считает глава АФД. По его словам, прямого доказательства, что «помощники» в возврате денег и нелегальные форекс-дилеры аффилированы, нет, но на это указывает тот факт, что представители пиар-агентств и юристов сами выходили на обманутых клиентов.

Точечная борьба

Мошенники нередко пытаются нажиться на тех, кто попал в беду: предлагая разнообразные способы вернуть деньги, они апеллируют к желанию горе-инвесторов «отыграться», заявили «Известиям» в ЦБ в ответ на вопрос, знают ли в регуляторе о новых сценариях обмана. Потребители обычно теряют деньги, но при этом очень сложно доказать факт непредоставления услуг при обращении в правоохранительные органы: в договоре может быть указано, например, предоставление консультационных или рекламных услуг, подчеркнули в Банке России .

Служба безопасности «Финам Форекс» постоянно отслеживает угрозы такого характера, подтвердил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, к нелегалам обычно приходят неквалифицированные клиенты, которые ведутся на рекламу с обещанием высоких доходностей и делают неосознанный выбор.

Сильные движения на валютном рынке практически всегда увеличивают количество желающих на этом заработать: как следствие, число клиентов у биржевых брокеров и форекс-дилеров растет, отметил Ярослав Кабаков. Волатильность на валютных рынках в начале марта 2020-го из-за коронавируса и падения цен на нефть — не исключение . При этом форекс-дилеры предоставляют доступ к 20 валютным парам, тогда как интерес обычного потребителя в такие моменты сводится к трем валютам: доллар, евро и рубль, отметил представитель «Финам Форекс».

Обман валют Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Три других российских форекс-дилера не ответили на запросы «Известий».

Пиар-агентство действительно может прописать в своем контракте создание определенного информационного фона, при этом оно как третья сторона не имеет права гарантировать возврата денежных средств от форекс-дилера, подтвердил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Он добавил, что мошенников особенно много в тех сферах, где правила позволяют дистанционно работать с активами, таких как рынок Форекс : брокер всегда остается в плюсе, а риски лежат на собственниках денег. В среднем успешны только около 5% людей, играющих на этом рынке, оценил Александр Иноядов.