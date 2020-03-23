Неправильный курс: купить доллар — на 10 рублей дороже, чем продать

Волатильность на валютном рынке заметно увеличила спред между покупкой и продажей долларов и евро в банковских обменниках. Если при стабильной ситуации можно найти варианты, когда разница составляет 1–1,5 рубля, то сейчас она может достигать 10–11 рублей. Спреды отражают риски, которые несут банки, рассказали «Известиям» их представители: чем труднее их прогнозировать, тем больше разница между курсами покупки и продажи. У законодателей нет планов менять ситуацию, когда разница не регулируется и устанавливается кредитными организациями, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Кроме того, обмен наличных в кассах — самый невыгодный вариант в кризис, объяснили аналитики.

Валютные скачки

«Известия» проанализировали данные сайтов и отделений крупнейших банков на предмет величины разницы между покупкой и продажей валюты. Так, 22 марта Росбанк покупал наличные доллары по 75 рублей, а продавал по 86. Для евро эти показатели составляли 81 и 92 рубля соответственно. У МКБ спреды по обеим валютам составляли 10 рублей. У ВТБ разница между покупкой и продажей была 8 рублей, у Сбербанка и ФК «Открытие» — 5–6 рублей, у Альфа-банка — около 3 рублей.

Увеличение разницы между ценой покупки и продажи валюты в условиях возросшей турбулентности — традиционная практика профессиональных участников, объяснили опрошенные «Известиями» банкиры. Спред пропорционален волатильности: плата за риск, которую требуют банки, тем выше, чем сильнее внутридневные колебания на бирже, отметил руководитель управления операций на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.

— Каждый участник рынка в индивидуальном порядке принимает решение, исходя из собственного аппетита к риску, оптимизации потока встречных клиентских заявок, профессионализма команды, управляющей валютным риском, и других факторов, — подчеркнул Александр Красный.

Турбулентность на валютном рынке, начавшаяся примерно месяц назад из-за распространения коронавируса, усилилась после 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+. Если в 20-х числах февраля за доллар давали 64–65 рублей, то уже 10 марта был взят рубеж в 70 рублей, а 18 марта — в 80. Нефть марки Brent подешевела за последние две недели с $45 до $28 за баррель, в моменте она проседала и ниже $25.

По словам руководителя развития пассивных продуктов банка «Ак Барс» Юрия Соколова, чем выше валютные скачки и чем труднее прогнозировать дальнейшую динамику, тем спред будет больше.

курс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ситуации нестабильности обычно население больше заинтересовано в приобретении валюты, чем в ее продаже, поэтому спрос превышает предложение, что также сказывается на росте спредов, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

В ответ на запрос «Известий» о том, нет ли со стороны банков злоупотреблений во время паники, ЦБ ограничился рекомендацией ознакомиться с его же инструкцией № 136-И от 2010 года, которая определяет порядок осуществления банками операций с иностранной валютой. Из нее следует, что спреды между покупкой и продажей банки вправе устанавливать по своему усмотрению.

Курсы иностранных валют вводятся приказом финансовых организаций или распоряжением должностного лица, объяснила руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. У банков также есть право использовать разные курсы для разных сумм покупки и продажи, добавила она.

А риски чьи?

Не стоит надеяться на то, что ситуация в ближайшее время изменится. Спред отражает риски банков, которые они несут от операций с валютой, это не означает, что финансовые организации пользуются ситуацией во время паники, сказал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Никаких законодательных инициатив, связанных со спредами на покупку и продажу валюты, сейчас законодатели не обсуждают, отметил он.

Роспотребнадзор переадресовал вопрос «Известий», не нарушаются ли права потребителей, в Банк России.

Большие спреды отвечают интересам не только банков, но и граждан, полагает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Увеличившаяся разница между суммой покупки и продажи препятствует панике граждан, которые во время кризиса пытаются то продать, то купить валюту, сказал он.

валюта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Банки действительно увеличивают спреды, но это способствует тому, чтобы люди поменьше стояли в очередях к обменникам, что в их же интересах сейчас, — резюмировал Петр Шелищ.

Покупка наличных — это самый невыгодный способ приобретения валюты, лучше использовать для этого брокерский счет, где цена максимально приближена к официальному курсу ЦБ, отметил инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук. Комиссия за покупку иностранных денег через брокерский счет с учетом вывода средств на карту составит порядка 0,05%. Но таким образом имеет смысл приобретать достаточно крупные суммы, не менее $1 тыс., предупредил он: при мелких же покупках проще воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением.

Россия не уникальна тем, что в ней отсутствует жесткое ограничение спредов на покупку и продажу валюты, сказал управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. В большинстве стран банки или обособленные пункты обмена валют, имеющие лицензию, вправе устанавливать наиболее выгодную для себя разницу. Особенно это заметно в зоне прилета аэропортов, где у клиентов нет выбора, если нацвалюта нужна срочно, напомнил он.