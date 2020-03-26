Слив засчитан: как не попасть на удочку псевдоброкеров

В последнее время участились случаи обращения россиян в Центробанк: они жалуются, что кредитные организации и платежные системы отказываются отменять перевод денег мошенникам. Речь идет о псевдоброкерах, зарегистрированных в оффшорных зонах и предлагающих огромные прибыли с игры на бирже ценных бумаг. В Сети сотни историй обманутых граждан, которые не знают, что им делать. Как работает схема аферистов и что предпринимают банки, чтобы сохранить деньги клиентов — в материале «Известий».

«Беспроигрышный» вариант

«Уже шесть лет прошло, как я потерял все деньги и после пробовал разных брокеров, прошел более полусотни в надежде отбить свои кровные, но так ничего настоящего и не встретил. Единственное, что у них хорошо отлажено, так это менеджеры по привлечению клиентов, так называемые зазывалы. Это конек любой кухни, они проходят специальную дорогостоящую подготовку по психологии и гипнозу, и жертва, попавшая на их крючок, практически обречена», — пишет в одной из групп во «ВКонтакте» пользователь Владимир.

«Пресловутые эксперты сначала мягко стелют, а потом активно помогают слить депозит. В моем случае очень долго «лечили» меня, призывая пополнить счет, очень долго, чего только ни обещали, потом просто дали сделки заведомо убыточные с большим объемом. Я не успел мяукнуть — депозит растворился. На мои вопросы уже в совершенно другой форме, довольно грубо сказали, что, оказывается, экспертам не стоит доверять, а нужно проверять», — рассказывает в другом сообществе пользователь Сергей.

Таких историй в соцсетях и на тематических форумах сотни. Пострадавшие описывают свое положение и спрашивают, как вернуть деньги. Они попались на удочку псевдоброкеров — мошенников, которые предлагают заработать на операциях с ценными бумагами и сулят доход гораздо выше рыночного.

Аферисты действуют по простой схеме. Сначала находят жертв из самых восприимчивых категорий граждан: пенсионеров, домохозяек, матерей в декрете и людей со средним или средне-специальным образованием. Им предлагают беспроигрышную схему заработка: игру на рынке ценных бумаг под руководством консультанта. При этом обещают доход до 100% годовых.

Часто жертвы устанавливают на телефон приложения с ботами, которые сами проводят выгодные сделки. Человек переводит деньги и в первое время даже может вывести их с небольшим доходом. Это психологическая уловка, чтобы выманить больше. В итоге через несколько операций на крупные суммы «консультанты» пропадают, а компания, якобы предоставляющая брокерские услуги, перестает выходить на связь.

Такие фирмы делают всё, чтобы завоевать доверие. Для пострадавшего это выглядит максимально официально и правдоподобно. Во-первых, он видит красочный, дорогой и хорошо оформленный сайт — чаще всего на английском языке, но со страницей на русском. Мошенники действуют в основном в России и СНГ, поэтому на сайте обычно указывают, что компания не работает с американцами и европейцами.

Во-вторых, клиента консультируют с использованием профессиональной терминологии, в которой он может плохо разбираться, но это создает образ экспертности собеседника-консультанта. В-третьих, с ним подписывают договор — тоже на английском языке.

После соблюдения всех «формальностей» и перевода денег клиент сталкивается с тремя обманными механизмами.

Первый сценарий: средства поступили на счет, жертва смогла один раз зайти в личный кабинет, а затем он перестает открываться, а консультант не выходит на связь. Второй сценарий: клиент пробует совершать операции, но счет внезапно обнуляется или уходит в минус, после чего «специалист» рекомендует пополнить его — и несколько раз. И третий сценарий: клиент совершает операции и получает некую виртуальную прибыль, но реальные деньги вывести не может.

Вернуть непросто

Когда пострадавший понимает, что его обманули, он обращается за помощью в банк или к юристам, предлагающим провести процедуру chargeback. Это запрос отмены платежа через банк, если он совершен с карт Visa, MasterCard и «Мир».

Но chargeback — сложная и долгая процедура. Она не всегда заканчивается в пользу клиента. Рассчитывать на нее нельзя, независимо от того, кто помогает: банк или юрист из интернета. Отказ — обычное дело, так как аферисты заключают с жертвой юридически «правильные» договоры.

Обращаться в суд и полицию бесполезно. Как правило, мошеннические фирмы зарегистрированы в оффшорных зонах и не подчиняются российской юрисдикции. С ними нужно разбираться по месту регистрации — не факт, что суд другой страны пойдет навстречу. К тому же судебные издержки могут оказаться больше потерянной суммы.

В случае отказа платежных систем отменять перевод денег, клиенты жалуются на банк и нередко публично. Финансовым учреждениям это невыгодно — вредит репутации. Формально они не могут запретить людям отдавать средства мошенникам — только предупреждать, когда возможно. Каждый банк стремится так или иначе обезопасить клиентов.

Профилактика лучше лечения

Центробанк дал финансовым учреждениям несколько рекомендаций. В феврале, когда участились случаи мошенничества, в том числе с псевдоброкерами, регулятор направил в банки письмо о том, как помочь гражданам не попасть на удочку аферистов.

В первую очередь кредитным организациям советуют предупреждать клиентов о рисках, если они собираются перевести деньги компаниям, зарегистрированным за пределами России. Особое внимание рекомендуют обратить на фирмы, предоставляющие брокерские услуги.

Сбербанк разработал специальный алгоритм, который может выявить сомнительные действия клиентов. При обнаружении подозрительной операции сотрудники предупреждают об опасности.

Он был запущен в марте 2020-го. С этого момента кредитная организация отклонила 357 операций на общую сумму 14,3 млн рублей.

В 2019 году специалисты банка выявили 135 псевдоброкерских компаний, обещающих сверхприбыли. Средняя сумма перевода таким фирмам — 47,6 тыс. рублей.

Другие крупные банки — ВТБ, Газпромбанк, Альфабанк и прочие — тоже стараются отслеживать операции клиентов теми или иными способами.

Техника безопасности

На сайте Сбербанка приводится инструкция о том, как обезопасить себя от мошенников.

Во-первых, нужно убедиться, что у компании есть лицензия на осуществление брокерских услуг. Список можно найти на сайте ЦБ. Во-вторых, следует прочитать отзывы о фирме в соцсетях и на тематических форумах. В-третьих, Сбербанк предлагает позвонить на короткий номер 900 при любых сомнениях.

Ясно одно: в случае с лжеброкерами да и другими мошенниками лучше не доводить ситуацию до процедуры chargeback и надеяться на нее. Банк не сможет помочь.

«Процедура chargeback, предусмотренная правилами платежных систем для возврата необоснованно списанных средств и рекламируемая мошенниками как механизм защиты инвесторов, в данном случае не применяется, так как списание со счетов происходит по инициативе самих клиентов и услуга по переводу средств со счета карты на личный счет является оказанной. Кроме того, по действующему законодательству РФ, банки не вмешиваются в договорные отношения между плательщиками и получателями средств, при этом законодательство РФ превалирует над правилами платежных систем», — отмечается на сайте Сбербанка.

Если операция проводится с помощью дополнительных сервисов, например, paypal, то ее даже не получится отследить, чтобы предупредить клиента.